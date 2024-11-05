Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi’nin açılışını yaptı

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir hastaneyi Kırgızistan'a kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek "150 yataklı böyle bir hastane ile iftihar etmekten başka herhangi bir şey olmaz." dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Kırgızistan'daki sağlık hizmetlerine katkı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bu hastanenin açıldığını kaydetti.

Hastanenin 12 bin metrekare alana sahip olduğunu aktaran Memişoğlu, hastanede her türlü karaciğer ve böbrek naklinin de yapılabildiğini ifade ederken, "Buraya 9 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Onun haricinde 19 milyonluk bir sağlık yardımı yaptık. 5 yıllık daha işbirliği protokolü imzaladık. 35 milyon dolarlık bir destek, Kırgız kardeşlerimize vereceğiz. Sağlık hizmetlerini burada daha iyi yapabilmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, hastanede Türkiye'den 6, Kırgızistan'dan 35 doktorun çalıştığını, şimdiye kadar 4 bin poliklinik ve bin ameliyat gerçekleştirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede incelemelerde bulundu.