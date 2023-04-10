"Dünyanın ilk SİHA gemisi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

""Ordumuz, sanayimiz için önemli bir projenin teslim vesilesiyle bir aradayız. İnşasında 30 Nisan 2016'da başlanan TCG Anadolu gemimizin ilk törenini burada icra etmiştik.

Ülkemizin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi ikinci etabı bu uçak gemisinin tamını inşa etmek. Onun da görüşmelerini yapıyoruz ve bunu da başaracağız.

Mavi Vatan'a kazandıracağımız Milgem 3 yeni firkateynimizin sac kesimini bugün gerçekleştiriyoruz. TCG Anadolu en büyük helikopterler ve İHA'ların iniş kalkıp yapabileceği, kendi alanındaki ilk savaş gemisidir.

Dünyanın ilk SİHA gemisidir. Bu gemimize Bayraktar, Kızılelma, İHA ve Hürjet iniş kalkış yapabilecek.

Taşıdığı tanklar ve amfibi araçlarla bu gemi dünyanın her köşesinde insani ve askeri operasyon gerçekleştirmemiz imkan sağlayacak. Yerlilik olanı yüzde 70 olan bu gemide 131 alt yüklenici görev aldı.

231 METRE UZUNLUĞUNDA

Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek.

231 metre uzunluğa ,32 metre genişliğe sahip

Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.

Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor.

94 ARAÇ TAŞIYABİLİYOR

Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.

Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1223 personele ev sahipliği yapacak.

Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.