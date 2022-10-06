Bayburt Saat Meydanında bulunan Bayburt’un simgesi haline gelen Saat Kulesi yılların yorgunluğunu üzerinden atıyor.

Bayburt’un simgelerinden biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 1’inci kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 1924'te hizmete girmişti.

Tarihi Saat Kulesi Bayburt Belediyesi tarafından yaptırılan restorasyon çalışması yakında bitecek.

Saat Kulesinin Balkon ve üst kısmı tamamen sökülüp taşlara numara verildi ve ardından Restorasyonu yapılarak tekrar yerlerine monta edildi.

18 Haziran 2022’de başlayan Restorasyon çalışmaları 110 gündür devam ediyor. Restorasyon çalışmaları için Bayburt Belediyesi 120 gün süre tanımıştı.

Tarihi Saat Kulesi'nin restorasyonu için başlatılan “Saat Kulesi Rölöve Projesi” çerçevesinde çalışmaların tamamlanmasıyla Saat Kulesi tarihe tanıklık etmeye kaldığı yerden devam edecek.



