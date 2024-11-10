Ressam Şeref Sonel tarafından yapılan ve okulların duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında ve pek çok yerde sıklıkla kullanılan tarihî Atatürk portresinin orijinali Anıtkabir'de sergilenmeye başladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğtim Bakanlığı'nın envanterinde olan tarihi portre Anıtkabir'de sergileniyor.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret eden vatandaşlar, Ressam Şeref Sonel tarafından yapılmış ve okulların duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında ve pek çok yerde sıklıkla kullanılan tarihî Atatürk portresinin orijinalini ilgiyle izledi.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret eden vatandaşlarımız, Ressam Şeref Sonel tarafından yapılmış ve okulların duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında ve pek çok yerde sıklıkla kullanılan tarihî Atatürk portresinin orijinalini görebilirler.… pic.twitter.com/A3fi1llrmk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2024

Tarihî portrenin 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne kadar Anıtkabir’de sergileneceği bildirildi.