İstanbul’da Yeniden Refah Partisi Milletvekili adayı Suat Pamukçu ve 1. Bölgeden Yeniden Refah Partisi adayı Ömer Faruk Ak’la birlikte Gazetemizi ziyaret ettiler.

Pamukçu Yeniden Refah Partisinden İstanbul 1.bölge 1.sıradan Milletvekili adayı oldu.Pamukçu 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için İstanbul’da Derneklerimizle bir araya gelerek Hemşerilerimizle buluşuyor.Pamukçu Seçim çalışmaları, Cumhur ittifakı,Bayburt milletvekilliği dönemindeki çalışmaları hakkında Bayburtgündem Tv canlı yayınında sorularımızı yanıtladı.