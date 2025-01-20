Teknoloji, eğitimde devrim yaratmaya devam ederken, çocukların öğrenme süreçlerini daha eğlenceli ve etkileşimli hale getiren yeni fırsatları da ortaya koyuyor.İSTANBUL (İGFA) - Sömestr tatili, çocukların dinlenmek ve eğlenmek için sabırsızlandığı bir dönem olsa da aynı zamanda yeni bilgiler edinmek için harika bir fırsat sunuyor.

Tam da bu noktada Müzeverse, sömestr tatilinde çocuklar için eğlenceli ve güvenli bir öğrenme deneyimi imkanı yaratıyor. 7 yaş ve üzerine hitap eden sanal gerçeklikle, çocukların hem tarihi hem de kültürel mirası keşfetmelerine olanak tanıyan Müzeverse, Excurio iş birliğiyle geleneksel müze gezilerini devrim niteliğinde bir deneyime dönüştürüyor.

Çocuklar, Antik Mısır’a yolculuk yaparken tarihsel figürlerle etkileşimde bulunabiliyor, pasif izleyicilerden aktif keşifçiler haline gelerek tarihsel olayları derinlemesine keşfediyor. Aynı zamanda her türlü güvenlik önleminin alındığı hijyenik bir ortamda, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek isteyen ebeveynler için ideal ortam sağlanıyor.

Müzeverse, sanal gerçeklik (VR) teknolojisinin sunduğu olanaklarla, çocukların hayal dünyalarını genişletiyor. Bu tatilde, müzeye gitmek artık çocuklar için sadece sıkıcı bir gezinti olmaktan çıkarak tarihsel bir maceraya dönüşüyor. Hem eğlenceli hem de eğitici bir alternatif arayan ebeveynler için Müzeverse, mükemmel bir seçenek oluşturuyor.

7 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan Müzeverse, 45 dakikalık deneyim süresi boyunca, gerekli durumlarda müdahale edebilen görevlilerin gözetiminde güvenli bir dijital ortam sunuyor. Müzeverse, dijital dünyanın sunduğu olanakları, eğitici bir platforma dönüştürerek çocukların gelişimine katkı sağlıyor.