Bursa Sivil Toplum Derneği (SİVİLAY) tarafından düzenlenen "SİVİLAY Kente Katkı Ödülleri", Pancar Deposu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 2024 -2025 döneminde, 4 ayrı kategoride Bursa’ya değer katan 12 kişi ve kuruma ödül verildi.BURSA (İGFA) - Bursa’ya sosyal, kültürel ve ekonomik alanda katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşların emeklerini takdir etmek amacıyla verilen SİVİLAY tarafından kentlilik bilincinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla vern Kente Katkı Ödülleri ödüllerin sahipleini buldu.

Sivilay Başkan Yardımcısı Sibel Bağcı Uzun’un sunumunu yaptığı törende, iş, sanat, akademi ve sivil toplum dünyasından isimler katılımcı olarak yer aldı.

SANAT VE KÜLTÜR ALANINDA KATKI SUNANLAR

Bursa’nın ilk kadın piyano öğretmeni Fethiye Sanlıkol ve oğlubesteci ve icracı Mehmet Ali Sanlıkol, Bursa’nın ilk ve tek enstrüman müzesi olan Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesinin kuruluşundaki katkıları ve müziğin kültürler arası etkileşimini aktarmaya devam ettikleri gerekçesiyle ödüle layık görüldü. Sanlıkol Ailesi Adına Fethiye Sanlıkol’aödülünü, Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Erdem Saker takdim etti.

İdil Naz Alıcı, Classic PureVienna Uluslararası Bestecilik Yarışması’nda büyük ödülü (Grand Prize) kazanarak uluslararası bir başarıya imza attığı gerekçesiyle ödüle layık görüldü. Ödülü İdil Naz alıcı eğitimi nedeniyle yurt dışında olduğundan adına teyzesi Aylin Ekebalkan, Sivilay Yönetim Kurulu Üyesi Can Başaran’dan aldı.

Bursalı Genç Yönetmenler – Ahmet Karanfil ve Yusuf Anavatan, "Dinamo Mesken" belgeseli ile 1971 yılında kurulan Ertuğrulgazi Mesken Spor Kulübü’nün hikayesini perdeye taşıyarak, Bursa’nın spor tarihine katkıda bulundukları gerekçesiyle ödüle layık görüldüler.Yusuf Anavatan ödülünü Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız’ın elinden aldı.

40 yıldır Bursa'da kitap kültürünü yaşatan Ezgi Kitabevi’ni kurarak, kültür ve ifade özgürlüğüne katkı sağladığı gerekçesiyle ödül alan Edibe Usta’ya ödülünü, Sivilay Yönetim Kurulu Üyesi Özkan İrman takdim etti.

Milli sporcu olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atış dalında finalde ikinci olup, Türkiye’nin atıcılıkta madalya kazanan tek sporcusu olan Aysel Özgan’a ödülünü Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin verdi.

Prof. Dr. Necmi Gürsakal, Bursa’ya dair akademik ve entelektüel çalışmalar yaparak, Bursa’yı yazan ve yaşayan bir akademisyen olduğu gerekçesiyle ödülünü, Sivilay Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nihat Sapan’dan aldı.

Bursa tarihine dair yazıları, belgeselleri ve kitapları ile Bursa’nın hafızasını oluşturup, kentin belleğini yaşattığı için ödüle layık görülen İsmail Kemankaş’a ödülünü Sivilay Yönetim Kurulu Üyesi Binay Kazan takdim etti.

Bursa sokaklarında gerçekleştirdiği özgün sokak röportajları ve kendine özgü içerikleri ile toplumun nabzını tuttuğu gerekçesiyle Sokaktaki Adam-Suat Şenocak ve Bilal Kayaltı, ödülünü Sivilay Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Erdem’in elinden aldı.

Nilüfer Belediyesi, uzun yıllar Pancar Kooperatifi’ne ev sahipliği yapmış ve bu yönüyle kent belleğine yer etmiş Pancar Deposu’nu yeni bir işlev kazandırarak kent halkının kullanımına sunduğu gerekçesiyle ödül almaya hak kazandı. Nilüfer Belediyesi adına ödülü Başkan Yardımcısı Okan Şahin’e, Sivilay Başkanı Okan Aras takdim etti.

LÖSEV, Bursa'da lösemili çocuklara ve gençlere eğitim fırsatı sunan köy enstitüsünü hayata geçirdikleri için ödüle layık görüldü. Bursa İl Koordinatörü Aslı Metin Sakarya ile Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü Projesi Koordinatörü Birgül Diker’eplaketini CHP eski Milletvekili Ceyhun İrgil ve yine Sivilay üyesi Nihat Sapan birlikte verdiler.

Güzin Abraş, Elif Abraş ve Nermin Abraş – "Ne Güzel Ev" Projesi ile ödül aldı. Aile mirası tarihi Bursa evini asıl dokusuna uygun şekilde restore ederek şehir kültürünü koruma adına örnek bir başarı sergilediler. Bu gerekçeyle ödüle layık görülen aileye Sivilay Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol plaketini takdim etti.

Bursaspor Taraftarı ise kadın cinayetleri ve toplumsal hassasiyet gerektiren konulara duyarlılıklarıyla toplumsal farkındalık oluşturdukları için ödüle layık görüldü. BusasporluTeksaslılar Derneği Yönetim Kurulu adına Seçkin Cebe’ye plaketini, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nurgül Işık ile Gazeteci Yazar Dilek Görel Kemankaş birlikte sundular.