Sivas Belediyesi tarafından Tarihi Kent Meydanı ve şehrin merkezi caddeleri, kadın temizlik görevlilerine emanet edildi.SİVAS (İGFA) - Şehirdeki kadın istihdamını artırmak ve kadınların her alanda güçlü bir şekilde var olmalarını sağlamak amacıyla Belediye bünyesindeişe alınan temizlik çalışanları, bugün itibarıyla görevlerine başladı.

Tarihi Kent Meydanı, Atatürk Caddesi ve İstasyon Caddesi’nde görev yapacak olan kadın çalışanlar ilehanımlarınşehirde daha görünür hale gelmesi ve toplumsal hayatta ön plana çıkmaları amaçlanıyor.

İlk iş günlerinde kadın temizlik çalışanlarını ziyaret ederek karanfil hediye eden Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, personele yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederekçalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kadınların ön planda oldukları bir şehir imajı oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Uzun, “Sivas’a gelenlerin ilk uğradıkları yerler genellikle İstasyon Caddesi, Tarihi Kent Meydanı ve Atatürk Caddesi oluyor. Biz de Sivas Belediyesi olarak bu önemli alanların temizliğini kadınlarımıza emanet etmeye karar verdik. Bundan böyle bu alanların temizliğinden kadın çalışanlarımız sorumlu olacak.Bu proje ile hem kadınlarımıza istihdam sağlıyor, hem de onların kendi ayakları üzerinde durmaları için bir fırsat sunuyoruz. Ailelerine ekonomik katkı sağlamalarına destek olurken, aynı zamanda şehrimize gelen misafirlere Sivas’ın kadınlara verdiği değeri de göstermiş olacağız” dedi.

Yeni kadın temizlik görevlilerine başarılar dileyen Başkan Uzun, “Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin. Cumhuriyet döneminde ilk kez bu önemli bölgede kadın temizlik görevlileri çalışacak.Bunun bizim dönemimizde hayata geçmesi benim için de ayrı bir gurur kaynağı… Artık kadınlarımız hayatın her alanında yer alıyor. Onlar sadece ev hanımı değil; iş insanı, bilim insanı, doktor, avukat, öğretmen, mali müşavir ve işçi olarak toplumun her alanında varlık gösteriyorlar. Geçtiğimiz günlerde 4 Eylül Sanayi Sitesi’ne yaptığım ziyarette, kaynak yapan bir kadın kardeşimizle tanıştım. Bu da gösteriyor ki kadınlarımız şehrimizin ve ülkemizin gelişimi için büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Biz de Sivas Belediyesi olarak onları ekibimize dâhil ederek gücümüze güç kattık”ifadesini kullandı.

Göreve başlayan kadın temizlik çalışanları ise Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’a teşekkür ederek, “Kadınlar yapamaz diyenlere, işimizle cevap vereceğiz. Cadde ve sokaklarımızı pırıl pırıl yaparak Sivas’ı daha temiz bir şehir haline getireceğiz. Başkanımızı mahcup etmeyeceğiz. Bu örnek davranışından dolayı kendisine tekrar teşekkür ediyoruz” dediler.