Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi 2. etap çalışmaları kapsamında, Sivas Belediyesi tarafından daha önce uzlaşma, tahliye ve yıkım işlemleri tamamlanan konut altı ticaret alanlarında inşaat çalışmalarına başlandı.SİVAS (İGFA) - Uzun yıllar kent merkezinde sıkışıp kalan ve harabeyi andıran yapılarla şehre yakışmayan bir görüntü sergileyen Eski Sanayi Bölgesi’ni Sivas’a değer katan yeni bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla Sivas Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

10 adet iş merkezinin bulunduğu ilk etapta tapular hak sahiplerine teslim edilirken bölgedeki ticari işletmeler de faaliyetlerine başlamıştı. Konut altı ticaret alanlarının yer aldığı 2. etapta ise inşaat çalışmaları hız kazandı.

Yapılacak olan 3 adet blokta; 49 adet 2+1, 203 adet 1+1 olmak üzere toplamda 252 adet daire ve 53 adet ticari birim bulunacak. Ayrıca bölgede Aile Sağlığı Merkezi, ilkokul alanı, yeşil alanlar ve sosyal donatılara yer verilecek.

Çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, “Şehrimize sosyal ve ekonomik anlamda değer katacak olan Eski Sanayi Bölgesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarımıza titizlikle ve kararlılıkla devam ediyoruz. Bu anlamda yapımına başladığımız ikinci etapta bölgedeki konut sorununu da çözüme kavuşturmuş olduk. Şehrimiz için hayırlı olsun.” dedi.