Sivas Valiliği, mevsim ve çevresel faktörlerin etkisiyle artış gösteren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran kenelere karşı vatandaşları uyardı.SİVAS (İGFA) - Sivas Valiliği'nden yapılan paylaşımda hayati risk taşıyan KKKA'ya karşı alınacak basit ancak etkili önlemlerle hem bireysel hem de toplumsal sağlığın korunmasının mümkün olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas ve çevre illerde, mevsim ve çevresel faktörlerin etkisiyle dönemsel olarak artış gösteren KKKA vakalarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.