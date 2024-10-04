Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Dr. Ceyhun İrgil ve Deniz Dalgılınç'ın kaleme aldığı “Bursa'dan Dersim'e Bir Hekimin Anıları - Avni Domaniç'in Osmanlı'dan Günümüze Uzanan Asırlık Yaşam Öyküsü” kitabının imza gününe katıldı.BURSA (İGFA) - Gemlik’teki edebiyat ve yazın çalışmalarını önemsediğini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Deviren, yazarlar İrgil ve Dalkılınç’ı kutladı. Gemlik’in tarihi ve kültürel açıdan zengin bir kaynağa sahip olduğunu ifade eden Deviren, yazılı eserlerin geniş kitlelere ulaşması ve gelecek kuşaklara ulaşması için destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

“Bursa'dan Dersim'e Bir Hekimin Anıları” adlı kitap, 1900'lü yılların başında başlayan ve Osmanlı İmparatorluğu dönemine uzanan tarihi bir yolculuğa ışık tutuyor.

Kitapta, Gemlik’in Muratoba köyünden genç Hasan’ın askerliğe çağrılmasıyla başlayan süreç anlatılıyor. 1902 yılında Yemen ayaklanmalarına karşı cepheye giden Hasan, sekiz yıl boyunca bu savaşlarda yer aldıktan sonra köyüne döner ve evlenerek iki çocuk sahibi olur. Ancak, Balkan Savaşı ve ardından Çanakkale Cephesi’ne gönderilmesiyle hayatı yeniden değişir.