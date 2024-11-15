SASKİ, Karasu ilçesinde aralıksız şekilde sürdürdüğü atık su hattı temizlik çalışmalarını tamamladı. Son teknoloji cihazlar ile yürütülen bakım ve temizlik işleri kapsamında 3 bin 300 metrelik hatta müdahale edildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), abonelerin kötü koku ve tıkanıklık gibi sorunlarla karşılaşmaması için Karasu ilçesinin muhtelif bölgelerinde kanal temizliği çalışmalarını son teknoloji cihazlarla tamamladı.

Proje kapsamında toplam 3 bin 300 metre hat sağlıklı ve güvenli hale getirildi.Aynı zamanda mevcut hatta ilave 200 metrelik yeni kanalizasyon hattı da bölgeye kazandırıldı.

YENİ MAHALLE’DE BİN 500 METRELİK TEMİZLİK ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Yeni Mahalle bölgesinde bin 500 metrelik terfi ve kanalizasyon hattı temizliği hızla tamamlandı. Bu çalışmalarla birlikte kanalizasyon hattıdaha verimli hale getirildi. Rutin bakım çalışmalarıyla temizlenen hatlar bölgeye sağlıklı bir şekilde hizmet edecek.

AZİZİYE MAHALLESİ’NDE ARIZALAR TESPİT EDİLDİ, BAKIMLAR YAPILDI

Aziziye Mahallesi’nde isebin 800 metrelik kanalizasyon hattının bakım ve temizliği gerçekleştirildi.Atık suların güvenle taşınacağı hat robotlar aracılığıyla detaylıca temizlendi. Robot kameralarla yapılan işlemlerde aynı zamanda tespit edilen arızalara da anında müdahale edildi.

YENİ HAT EĞİTİM KURUMUNA HİZMET EDECEK

Bölgenin her geçen gün artan cazibesi ile paralel olarak artan nüfusuna hizmet edecek hatlar uzun yıllar boyunca atık suları sorunsuz şekilde taşıyacak. Aynı zamanda mevcut hatlara ilave edilen 200 metrelik atık su hattı ise Yeni Mahalle’de inşa edilecek eğitim kurumuna hizmet edecek.

