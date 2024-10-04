Samsun'un Atakum ilçesinde öğrencilerin okullara güvenle gidip gelmesini sağlamak amacıyla "Okul Geçidi Görevlisi" uygulaması hayata geçirildi.SAMSUN (İGFA) - "Okul Geçidi Görevlisi" uygulaması ile Samsun'un Atakum ilçesinde yaya geçitlerinde öğrenciler güvenle okula gidip geliyor. Uygulama için veliler, gönüllü öğretmenler ve öğrencilerin katkısıyla okul yaya geçit görevlileri belirlendi. Trafik güvenliğini kontrol eden görevliler, gerektiğinde trafiği durdurarak çocukların yaya geçitlerinden güvenle geçmelerini sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Atakum İmam Hatip Ortaokulu önündeki kavşakta yapılan "Okul Geçidi Görevlisi" uygulamasına Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Millî Eğitim Müdürü Murat Ağar, İlçe İl Millî Eğitim Müdürü Yüksel Aydın ile gönüllü veliler ve öğrenciler katıldı. İl Millî Eğitim Müdürü Murat Ağar, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Okul Geçidi Görevlisi" uygulaması ile önemli bir adım attıklarını söyledi.

Uygulamada Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de yer aldı.