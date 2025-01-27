Sakarya Büyükşehir Belediyesi kick boks sporcusu Esra Yalın, Türkiye Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kick boks sporcusu Esra Yalın, Antalya’da düzenlenen Türkiye Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda ringe çıktı.

73 ilden 4 bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonada temsilcimiz ring sporları 60 kilogram Low Kick kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, “21 ve 28 Ocak tarihleri arasında Antalya’da düzenlenenTürkiye Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda sporcumuz Esra Yalın, ring sporları 60 kilogram Low Kick kategorisinde Türkiye üçüncüsü olmuştur. Böylesineönemli bir başarıya imza atarak hem kulübümüzü hem de şehrimizi gururlandıran sporcumuza tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.