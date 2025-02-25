Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), içme suyu arıtma süreçlerini daha verimli hale getirmekve su kaynaklarını korumak için hayata geçirdiği çökeltim sisteminin ilk etabını tamamladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Karapürçek Kanlıçay İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne entegre edilen Lamellalı Çökeltim tankı, bulanıklık değeri yüksek suları ön arıtmadan geçirmeye başladı.

Üç aşamalı projenin ikinci etabında ise Sapanca Kurtköy İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne çökeltim tankı inşa edilecek.

Son aşamada ise Karapürçek ilçesine bir adet daha çökeltim tankı kazandırılacak. Özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanan kesintiler son bulacak.

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 42 milyon liralık Lamellalı Çökeltim Sistemi ile yüksek bulanıklık değerine sahip suları arıtmaya uygun hale getirdiklerini belirterek, "Proje kapsamında ilçelerde yaşanan su kesintilerinin önüne geçerken aynı zamanda mevcut kaynaklarımızın üzerindeki stresi de azaltacağız. Kanlıçay İçme Suyu Arıtma Tesisi için tamamladığımız tankın hemen ardından ikinci etap çalışmalarına başlıyoruz" dedi.