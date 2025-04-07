Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yeteneklerini keşfetmek ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak amacıyla yeni bir yarışma düzenliyor. Orta ve lise çağındaki gençlere yönelik düzenlenecek yarışma, ‘Etik Hacker’ ve ‘Oyun Geliştiricisi’ kategorileri olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Yarışmayla ilgili detaylar ve şartlar ise belli oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından orta ve lise çağındaki gençleri keşfetmek amacıyla ‘Etik Hacker’ ve ‘Oyun Geliştiricisi’ kategorilerinde yarışma düzenleniyor.

GÜVENLİK AÇIĞINI BULACAKLAR

Yarışmacıların bireysel olarak katılacağı ‘Etik Hacker’ kategorisinde, katılımcılara zafiyet içeren uygulamalar sunulacak. Yarışmacılardan, bu uygulamalardaki güvenlik açıklarını bulmaları istenecektir. Bu kategori, kendi becerilerini geliştirmek isteyen gençler için eşsiz bir fırsat sunuyor.

BELEDİYE TEMALI OYUN GELİŞTİRİCİSİ

Bireysel ya da takım halinde (takım en fazla üç kişi) katılımın mümkün olduğu ‘Oyun Geliştiricisi’ kategorisinde ise katılımcılara; belediye temalı oyun geliştirme görevi verilecektir.

BU OYUNLARDA KULLANILABİLECEK TEMA FİKİRLERİNDEN BAZILARI ŞÖYLE OLACAK;

Çevre Temizliği: Şehirdeki çöpleri toplayarak puan kazanılan basit bir platform oyunu.

Toplu Ulaşım Simülasyonu: Belediye otobüslerinin yönetildiği, duraklara zamanında vararak puan toplandığı basit simülasyon oyunu.

Şehir Planlama: Park, bahçe ve bisiklet yolları gibi şehir düzenlemeleri yapılabilecek basit strateji tarzında oyunlar.

Su Tasarrufu: Su borularını tamir ederek su kaybını önlemeyi amaçlayan puzzle tarzı oyunlar.

Trafik Yönetimi: Trafik ışıklarını ve yol akışını yönetmeye yönelik basit bulmaca oyunları.

BAŞVURULAR RESMİ İNTERNET SAYFASINDAN YAPILACAK

Katılımcılar yarışmaya www.sakarya.bel.tr adresinden başvurabilecek

Başvuruların alınması: 07 Nisan-09 Mayıs 2025

Etik Hacker kategorisi yarışması: 20 Mayıs 2025

Oyun Geliştiricisi kategorisi yarışması: 21-25 Mayıs 2025

BİRİNCİYE 20 BİN TL ÖDÜL

Yarışmalar, uygun ortamın Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacağı OSM’de düzenlenecektir. Yarışmaların sonunda her iki kategoride dereceye giren katılımcılar ödüllendirilecektir.

Ödüller;

1.’lere 20.000 TL

2.’lere 15.000 TL

3.’lere 10.000 TL