İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, 29 Eylül’de Derince Gösteri Merkezi’nde sahneleyeceği "Bir Şehrin Hikayesi" adlı dans gösterisiyle, Nikomedia’dan İzmit’e uzanan tarihi unutulmaz bir performansla izleyiciyle buluşturacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, 29 Eylül Pazar günü Derince Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek "Bir Şehrin Hikayesi" adlı dans gösterisiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Saat 20.30’da başlayacak bu görkemli gösteri, I. Uluslararası "Nikomedia’dan İzmit’e Zaman Yolculuğu Festivali"nin açılışını temsil ediyor.

TÜM VATANDAŞLAR DAVETLİ

Antik Nikomedia’dan günümüz İzmit’ine kadar olan tarihsel yolculuk, dans ve müzikle sahnelenirken, şehrin kuruluş ve kurtuluş hikâyesi büyüleyici performanslarla izleyiciye sunulacak. İzmit Belediyesi, bu özel geceye tüm vatandaşları davet ediyor.