Sağlık Bakanlığı kamuoyunda 'yenidoğan çetesiyle' adıyla bilinen bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine usulsüz yatırarak ölümlerine neden olduğu kişilere yönelik açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı, sağlıkta illegalite ve kötü uygulamalara izin vermeyeceklerinin altını çizerek, yenidoğan çetesine yönelik açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda “yenidoğan çetesi” adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletildiğinin altı çizildi.

"Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır" denilen açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.

Hatırlanacağı gibi İstanbul'da özel hastanelerle anlaşarak bebek acil hastalarını yenidoğan ünitelerinde usulsüz yatırarak ölümlerine neden oldukları iddiasıyla açılan soruşturmada 47 kişi hakkında iddianame düzenlenmiş ve 22 kişi tutuklanmıştı.