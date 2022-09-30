Rusya, Ukrayna topraklarında tek taraflı olarak düzenlenen referandumların ardından Rusya'ya bağlanma kararı alan 4 bölge için resmi adımı bugün attı.

23-27 Eylül tarihleri arasında 5 gün süren referandumların sonucunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk ile Zaporijya ve Herson bölgeleri, ezici çoğunlukla Rusya’ya katılma kararı aldı.

İlhak edilen topraklarla ilgili imza atıldı

Kararın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir açıklama yaparak bu bölgelerin ilhakını duyurdu.

Putin, daha sonra düzenlenen seremoniyle 4 bölgenin Rusya topraklarına katıldığına dair imzayı attı.

"Halk kararını verdi, tercihini yaptı"

Putin imza öncesi yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Rusya'nın dört yeni bölgesi var. Bugün Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya alınmasıyla ilgili anlaşmaları imzalayacağız.

Sınırlar mecburen halklarımızı böldü. Milletimizi zor bir duruma koydu. Artık bu önemli değil Sovyetler Birliği artık yok. Geçmişi geri alamayız ama milyonların iradesinden daha güçlü bir şey olamaz. Yüzyıllardır Rusya'dan geri kalanların Rusya'da olma kararı bugün her şeyden önemlidir.

"Bu 4 bölgede yaşayan insanlar artık bizim vatandaşımız oluyor"

Referandum, kadınlara erkeklere çocuklara yapılan haksızlıkları önleyecek. Halkımız dağılmadı, kırılmadı. Bu 4 bölgede yaşayan insanlar artık bizim vatandaşımız oluyor. Bütün askeri adımları durdurmaya ve ateşkese çağırıyoruz. Çünkü 4 bölge halkının yaptığı seçimleri artık tartışmayacağız. Bugün Kiev yönetimi halkın iradesine saygıyla yaklaşmalı. Biz bu toprakları koruyacağız. Yıkılan şehirleri yeniden kuracağız. Güvenli bir hayat sunmak için elimizden geleni yapacağız.

"Rusya şimdi ayağa kalkıyor"

Ukrayna'daki yönetemin ve Batı'nın bize karşı çok sert duruşu var. 90'lı yıllar geçmişte kaldı. Rusya şimdi ayağa kalkıyor. Biz her şeye karşı durmaya devam ediyoruz. Hiçbir kimse büyük ve zengin Rusya'yı görmek istemiyor. Kimseye zenginliğimizi çalmasına izin vermeyeceğiz.