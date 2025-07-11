Casper, Intel Core işlemcili yeni Excalibur oyuncu bilgisayarlarıyla oyunseverlere heyecan verici bir deneyim sunuyor. Excalibur serisi, aynı zamanda RE:PLAY Turnuvası ile Türkiye’yi dolaşacak.İSTANBUL (İGFA) - Intel Core ultra işlemcili Excalibur bilgisayarlar üzerinden gerçekleşecek yarışlarda oyuncular, yeteneklerini sergileyerek büyük finale katılma şansı elde edecek. Turnuvanın finali İstanbul’da düzenlenecek ve en iyi 10 oyuncu, büyük ödül için kıyasıya bir rekabete girecek. Kazananlar, birbirinden değerli ödüllerin sahibi olurken; oyun tutkunları için unutulmaz bir deneyim yaşanacak. Turnuvaya katılmak isteyen oyuncular, Teknosa tarafından hazırlanan özel başvuru sayfası üzerinden kolayca kayıt oluşturabilecek.

TURNUVANIN KAZANANLARINA BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ÖDÜLLER

Birinci olan oyuncu, 500 bin TL değerinde Teknosa hediye çeki kazanarak teknoloji alışverişinde büyük avantaj elde edecek. İkinci ve üçüncü sırayı alan şanslı oyuncular ise sırasıyla Intel Core i7 ve Intel Core i5 işlemcili Excalibur G870 modelleriyle yüksek performanslı oyun deneyiminin keyfini çıkaracak. Ayrıca turnuva boyunca sürpriz hediyeler ve eğlenceli aktivasyon alanları da oyuncuları bekliyor.

RE:PLAY, yalnızca bir oyun turnuvası değil; aynı zamanda oyuncu topluluğunu ve teknolojiyi buluşturan kapsamlı bir platform olmayı hedefliyor. Casper Excalibur’un yüksek performanslı donanımları ile Teknosa’nın geniş teknoloji ağı, oyunculara unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.