Gelişmekte olan pazarlarda önde gelen bir teknoloji sağlayıcısı ve inovasyon lideri olan Redington, yapay zekâ dünyasındaki kritik uygulamalar için geliştirici veri platformu sunan Couchbase ile gerçekleştiği stratejik işbirliğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Redington’a Couchbase’in ölçeklenebilir, yüksek performanslı ve esnek bulut tabanlı NoSQL Veritabanı Hizmetini AWS Marketplace üzerinden sunmasına imkân tanıyan ortaklıkla söz konusu hizmet şu an Orta Doğu ve Afrika'daki Redington ortakları ve müşterileri için kullanılabilir durumda bulunuyor.

Bu işbirliği ile Couchbase’in gerçek zamanlı, ölçeklenebilir ve yapay zekâya hazır uygulamalar için tasarlanmış ileri düzey NoSQL yetenekleri AWS üzerinde tam yönetilen bir hizmet olarak kuruluşlara sunulabiliyor.

Redington’ın bulut, veri ve yapay zekâ portföyünü genişletme taahhüdünün bir parçası olan bu ortaklık, kuruluşların dijital dönüşüm yolculuklarını ilk adımdan son adıma kadar destekliyor.

Couchbase, anahtar-değer ve belge veritabanı işlevlerini bellek içi hız, mobil senkronizasyon ve dağıtılmış bir mimari ile birleştiren son teknoloji bir NoSQL platformu sunuyor. Kurumların hibrit ve çoklu bulut ortamlarında çevik, çevrimdışı öncelikli ve düşük gecikmeli uygulamalar oluşturmasını ve eski sistemleri kolaylıkla modernize etmesini sağlıyor.Couchbase’in çok amaçlı veritabanı, teknoloji yığınlarını sadeleştiriyor, toplam sahip olma maliyetini (TCO) azaltıyor ve veri dağınıklığını ortadan kaldırırarak geliştiricilere operasyonel, analitik, yapay zekâ, vektör arama, yapay zekâ ajanı geliştirme hizmetleri ile mobil ve uç yetenekleri destekleyen birleşik bir platform aracılığıyla inovasyon yapma olanağı tanıyor.

Redington MEA Bulut Çözümleri Grubu Başkan Yardımcısı Nehal Sharma, yapılan işbirliği ile ilgili düşüncelerini paylaştı:

“Redington olarak iş ortaklarımıza ve müşterilerimize iş dünyasının geleceğini şekillendiren teknolojileri sunma konusunda kararlıyız. Couchbase, ekosistemimize yeni bir boyut katarak yeni nesil dijital deneyimler, gerçek zamanlı veri erişimi ve yapay zekâ destekli inovasyon imkânı sunuyor. Couchbase'i Redington aracılığıyla AWS'de kullanıma sunarak, sorunsuz erişim, dağıtım ve uzman desteği ile Körfez Ülkeleri ve Sahra Altı Afrika bölgesinde kurumsal modernizasyonu hızlandırıyoruz.”

Redington, Couchbase ile talep oluşturmaya öncülük edecek, mimari danışmanlık, teknik katılım ve tam yönetimli dağıtım hizmetleri sunacak. Ek olarak iş ortakları, benimseme sürecini hızlandırmak ve değer yaratmak için tasarlanmış profesyonel hizmetlere, geçiş desteğine ve etkinleştirme atölyelerine erişim kazanacak.

Redington, sisteme erken giriş yapmak isteyenleri desteklemek amacıyla kurulum teklifleri, tanıtım fiyatlandırmaları ve bir dizi etkinleştirme oturumu başlatıyor. Önümüzdeki dönemler için de ortak pazarlama kampanyaları, bölgesel web seminerleri ve çözüm odaklı etkinlikler planlanıyor.

Couchbase Başkan Yardımcısı Stuart Bulley, “Redington ile işbirliğimizi, Orta Doğu ve Afrika'da daha fazla kuruluşa yapay zekâya hazır geliştirici veri platformları ve veritabanı modernizasyonu getirme konusunda önemli bir adım olarak görüyoruz. Birlikte yalnızca erişimi genişletmekle kalmıyor, buluttan uca ölçeklenebilir altyapı, yapay zekâ destekli yetenekler ve AWS üzerinde Couchbase Capella'ya basitleştirilmiş erişim yoluyla somut değer sunuyoruz. Bu ortaklık, inovasyon, hız ve müşteri başarısına olan ortak taahhüdümüzü yansıtıyor.” dedi.

Redington'ın Couchbase ile gerçekleştirdiği işbirliği, bulut inovasyonlarında liderlik etme, kurumsal modernizasyonu sağlama ve pazarlarında yapay zekâ ve makine öğrenimi ile uyumlu altyapıyı ölçeklendirme yönündeki stratejisiyle örtüşmektedir. Aynı zamanda Redington’ın AWS ile olan işbirliğini ve gelişmekte olan bölgelerde güvenilir bir teknoloji ortağı olma konumunu güçlendirmektedir.

Couchbase Hakkında

Sektörler yapay zekayı benimsemek için yarışırken, geleneksel veritabanı çözümleri çok yönlülük, performans ve uygun fiyatlandırmaile ilgili gitgide artan taleplerin gerisinde kalıyor. Couchbase, yapay zekâ dünyasındaki kritik uygulamalar için tasarlanan geliştirici veri platformu Capella ile bu sorunların çözümüne öncülük ediyor. Couchbase; işlemsel, analitik, mobil ve yapay zekâ iş yüklerini sorunsuz ve tam olarak yönetilebilen bir çözümde birleştirerek geliştiricilere ve kuruluşlara, buluttan uca ve aradaki her şeye kadar olağanüstü performans, ölçeklenebilirlik ve maliyet verimliliği sunarak uygulamaları ve yapay zeka ajanlarını tam esneklikle oluşturma ve ölçeklendirme gücü veriyor. Couchbase, kurumların inovasyonun kapısını açmasını, yapay zeka dönüşümünü hızlandırmasını ve nerede olursa olsun müşteri deneyimlerini yeniden tanımlamasını sağlıyor. Couchbase'in neden kritik günlük uygulamaların temeli olduğunu www.couchbase.com adresini ziyaret ederek ve bizi LinkedIn ve X'te takip ederek keşfedebilirsiniz.

Redington Hakkında

Redington, IT alanında 40 pazarda 450'den fazla uluslararası markadan oluşan bir ağa sahip, 10 milyar ABD dolarının üzerinde geliri olan başarılı bir teknoloji çözümleri sağlayıcısıdır. Redington, ünlü araştırma şirketi Canalys tarafından 2023 gelirlerine göre küresel düzeyde yedinci sırada yer almıştır. Dünyanın en hızlı büyüyen distribütörlerinden biri olacağı öngörülmektedir.

Redington sadece inovasyon ve yeni tekolojileri benimseme arasındaki boşluğu doldurmakla kalmıyor, ayrıca teknoloji geliştikçe ve çeşitli pazarlara entegre oldukça ortaya çıkan zorlukların karmaşıklıklarını ustalıkla çözüyor. Temel pazar, teknoloji ve bilgi ile ilgili zorlukları ele alan Redington, işletmeleri karmaşık ve gelişen ortamlarda başarılı olmaları için güçlendiriyor. Bu zorlukları fırsatlara dönüştürerek, derin teknolojik etki ve erişilebilirlik sağlıyor. Redington; Hindistan, Güney Doğu Asya, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye gibi bölgelerde IT/ITeS, telekom, yaşam tarzı ve güneş enerjisi sektörlerinde sorunsuz dağıtım sağlıyor.