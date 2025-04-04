Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, ramazan ayında en çok ilgi gören teknoloji ürünlerini açıkladı. Buna göre akıllı telefonlar en çok satın alınan ürünler listesinde yerini korurken, LCD TV’ler ve robot süpürgeler bu dönemin en fazla yükselişe geçen teknolojik ürünleri oldu.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, ramazan ayı boyunca teknoloji alışverişlerindeki tüketici tercihlerini açıkladı. Teknosa verilerine göre ramazan döneminde akıllı telefonlar en çok satın alınan ürünler listesinde liderliğini sürdürürken, eğlence ve eğitim dünyasının en önemli ürünleri olan LCD TV’ler ve tabletler popülerliklerini korudu. Kullanım kolaylığıyla evlerin vazgeçilmezlerinden olan şarjlı ve robot süpürgelere talep artarak devam ederken, geçen yılki ramazana göre robot süpürge satışları %123 artış gösterdi. Ramazan döneminde blender seti, kahve makinesi ve fritöz gibi pratik mutfak aletlerine olan ilgi de arttı.

En çok tercih edilen teknolojiler…

Ramazanda en çok tercih edilen ve ciroya önemli katkı yapan ürünler sırasıyla akıllı telefon, LCD TV, robot süpürge, tablet, şarjlı süpürge, notebook, akıllı saat, gaming notebook, bluetooth kulaklık ve espresso makinesi oldu. Akıllı telefonlarda 128 GB ve 256 GB hafıza tercihleri öne çıkarken, LCD TV’lerde sırasıyla 65, 55, 75 ve 50 inç ekranlar tüketicilerin en çok tercih ettikleri ekran boyutları oldu. Bir önceki aya göre ütü satışları %34, fritöz %49, halı yıkama makinesi %92 ve blender seti ürünleri %17 büyüdü.