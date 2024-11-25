AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası’nın dördüncü ve beşinci ayak yarışları, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Spor Toto, ICRYPEX, AVIS, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla Belediyesi ve Salados katkılarıyla hafta sonu İstanbul Park’ta gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Park'ta gerçekleşen Pist sezon finalinde büyük çekişme yaşandı.

Cumartesi günü kar ve pazar günü de yağmurun etkisi ile zorlu hava şartları altında geçen yarışlar, oldukça çekişmeli anlara sahne oldu.

Super Grup'ta Murat Gürakan ve Berkay Akça hafta sonunu ikişer birincilikle tamamlarken, Maxi grupta Zekai Özen iki birincilik, Turgut Konukoğlu ve Kemal Gürsoy da birer birincilik elde ettiler.

Texaco Team AMS'nin her iki yarışın da takımlar birincisi olduğu organizasyon sonunda, Super Grupta Egemot H2K Racing Team'den Berkay Akça, Maxi Grupta ise Texaco Team AMS'den Zekai Özen şampiyonluklarını matematiksel olarak garantilemiş oldular.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası puan durumları, TOSFED Sportif Kurulu tarafından ilan edildikten sonra resmiyet kazanacağı öğrenildi.