İngiliz rock müzik grubu Pink Floyd’un efsanevi şarkısı The Wall’un telif hakları Roger Waters tarafından iki yıllığına Türkiye’deki İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na (İZEV) verilmişti. Bu özel işbirliğiyle, şarkıya Türkçe sözler yazılmış ve Selda Bağcan, Funda Arar, Kubat, Koray Avcı gibi ünlü sanatçılar tarafından seslendirilmişti.abdpost.com / ABD (İGFA) - Bu anlamlı proje, sadece müzikseverlere hitap etmekle kalmadı, aynı zamanda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Şarkının video klibi, izleyicilerden büyük ilgi gördü ve şu anda 7.3 milyon izlenmeye ulaştı. Ancak hedef, bu sayıyı 10 milyon izlenmeye çıkarmak.

Özel Bir Yaşam Köyü İnşa Edilecek

Video 10 milyon izlenme sayısına ulaşırsa, toplanan gelir ve destekle, İZEV tarafından zihinsel engelli bireyler için özel bir yaşam köyü inşa edilecek. Bu yaşam köyü, engelli bireylerin sosyal hayatla daha güçlü bir bağ kurmalarını, kendi başlarına daha bağımsız bir yaşam sürmelerini sağlayacak önemli bir adım olacak.

Telif hakkı süresinin bitmesine 2 aydan az bir zaman kalmışken, kampanyaya katkı sağlamak için tek yapmanız gereken videoyu izlemek ve bu anlamlı projeyi çevrenizle paylaşarak izlenme sayısının artmasına yardımcı olmak. Projenin yayılmasına katkıda bulunmak, engelli bireyler için farkındalık oluşturmak adına önemli bir adım.

Hedefe yaklaşılırken, toplumsal dayanışmanın gücünden faydalanarak, engelli dostlarımız için umut dolu bir yaşam alanı oluşturmak mümkün. Bu anlamlı projeye desteğinizi esirgemeyin ve videoyu izlemeyi unutmayın!