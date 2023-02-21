Başkan Pekmezci Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan askeri gazinoda gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada “Bugün 21 Şubat Bayburt’umuzun kurtuluş günü. Bizler Bayburt Belediye Meclisi olarak Bayburt halkı adına Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sizin şahsınızda şükranlarımızı sunmaya geldik. Biz millet olarak bir ve bütün beraberlik içinde ordumuz ile verilen mücadeleyi hiç unutmamış bir neslin çocukları olarak sizin nezdinizde şükran duyguları ile dolu olarak bugün buradayız. Size tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri adına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ise “Bizlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bugünkü temsilcileri olarak sizleri ağırladığımız için mutluyuz. Bu makamlar gelip geçicidir ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bayburt gibi çok kıymetli bir memleketin, Türk coğrafyasının kurtulmasında payımız olduğu için mutluyuz. Bugün milletimizin bağrından çıkıp bu topraklarda sizlere layık olmaya devam ettiğimiz için onur duyuyoruz. İnşallah bir daha kurtuluş günlerini yaşamak durumunda kalmayız ve daha iyiye, daha güzele gitmeye hep birlikte devam ederiz.” diye konuştu.

Ziyaret konuşmaların ardından fotoğraf çekimi sona erdi.