Dünyanın en ünlü caddelerinden biri olan Champs-Élysées, bu kez Türkiye’nin kültürel mirasını simgeleyen dev bir İstanbul görseliyle dikkatleri üzerine çekti. İstanbul görseli, Haziran ayına kadar Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Binası’nda sergilenmeye devam edecek.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Hizmet Binası’nın dış cephesi, 300 metrekarelik alanı kaplayan İstanbul temalı afişle kaplandı.

Proje, Paris Belediyesinin sıkı reklam yasaklarına rağmen alınan özel izinle gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un Paris'in kalbinde tanıtıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bakan Ersoy, paylaşımında, "Paris’in kalbinde İstanbul var! Dünyaca ünlü Champs-Élysées’de yer alan Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği binamız, 300 m²’lik İstanbul görseliyle kaplandı. Katı reklam kurallarına rağmen alınan özel izinle, kültürel mirasımızı dünyanın en ikonik caddelerinden birine taşıdık. Haziran’a kadar Paris’teyiz!" ifadelerini kullandı.

Paris’in kalbinde #İstanbul var! ✨Dünyaca ünlü Champs-Élysées’de yer alan Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği binamız, 300 m²’lik İstanbul görseliyle kaplandı.???? Katı reklam kurallarına rağmen alınan özel izinle, kültürel mirasımızı dünyanın en ikonik caddelerinden birine… pic.twitter.com/iccSqQGrVt— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) March 28, 2025

PARİS BELEDİYESİ’NDEN ÖZEL İZİN, BAKAN ERSOY’DAN TAM DESTEK

Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde aktarılan habere göre de, İstanbul görselinin binaya uygulanması için ilk olarak apartman yönetimiyle anlaşma sağlandığı bildirildi.

Champs-Élysées Belediye Başkanı Jeanne d’Hauteserre ve Paris Belediyesi yetkilileriyle yürütülen görüşmeler neticesinde 12 Mart’ta resmi izin alındığı kaydedilen haberde, "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da onayı ile uygulama, 27 Mart'ta tamamlandı. Baskı ve montaj süreci, dünyaca ünlü dış mekan reklam firması JC Decaux tarafından yürütüldü" denildi.

Hem Türkiye, hem de Paris açısından bir ilke imza atılırken bu çalışma Paris Belediyesi'nin katı reklam kurallarını esnettiği nadir örneklerden biri oldu.

Bakan Ersoy'un talimatıyla dünyaca ünlü caddeye yapılan bu dokunuş, önümüzdeki yıllarda da benzer uygulamalara ilham kaynağı olacağı belirtildi.

HAZİRAN’A KADAR SERGİLENECEK

Paris’in kültürel dokusu içerisinde İstanbul’un siluetini taşıyan bu etkileyici görsel, hava koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte ayda 6 ila 14 milyon kişi tarafından görülebilecek.