Hafızlığını tamamlayan Abdulhamit Yılmaz, İl Müftüsü Bayram Danacı'yı makamında ziyaret etti. Müftülük makamında hafızı kabul eden Danacı, "Hafızlık her insana nasip olmaz. Hafızlık; Hakk'ın kelamını baştan sona ezberlemek Allah'ın kuluna bahşedeceği en büyük nimetlerden biridir. 7 ay gibi kısa bir zamanda bu işi başarabilmek ise apayrı bir lütuftur. Öğrencimizi yürekten tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılarının devamını diliyorum. Öğrencimizi, ailesini ve öğrencimize emeği geçen hocalarını tebrik eder başarılarının devamını dilerim." dedi.

Kaleardı Yatılı Erkek Kur'an kursu öğreticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette öğrenciye, İl Müftüsü Danacı tarafından Kur'an-ı kerim ve hediye takdimi yapıldı.