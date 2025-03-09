Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır, Ramazan'da omurga sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Oruç tutmak bedenin ve zihnin iyileşmesidir,saflaşmasıdır.1 aylık süreç içerisinde oruç tutarken beden sağlığımızı ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, Omurga ve iskelet yapısında hastalığı olanların ve omurga sağlığını korumaya özen gösterenlerin Ramazan ayı süresince dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

"Suyun bedenimiz için önemi büyük , vücudu susuz bırakmak birçok beden sorunlarına sebep olmaktadır" diyen Doç. Dr. İnanır, "İftar ve sahur arası vücut kitlenize uygun miktarda su tüketimini sağlayın. Omurga sağlığımızı korumanın en öncelikli kriteri kilodur. Omurga esnekliğini sağlayan diskler, eklemler, bağlar ve kaslar fazla kiloların baskısı nedeniyle aşırı yüklenmeye maruz kalmakta ve deforme olarak bel fıtığına neden olabilmektedir. Ayrıca vücudun ağırlık merkezini değiştirerek bel kaymalarına zemin hazırlayabilmektedir. Fazla kilolarınızı vererek bel fıtığı riskini azaltabilirsiniz. Gün içinde nefsimizi terbiye ederken iftar saatinde buna devam edelim,abartılı yemeklerden kaçınalım. Oruc tutmakla birlikte hareketsizlik iskelet sisteminin en büyük düşmanıdır.Nabzınızı fazla arttırmadan , gün içinde açlığınızında el verdiği kadar hafif tempolu egzersizleri ihmal etmeyin.Gündüz yapamıyor olsanız dahi iftar sahur arası hafif tempolu bir yürüyüş ve omurga sağlığı egzersizleri yapmaya çalışın" uyarılarında bulundu.

Uyku düzeninize özen gösterin zihin ve beden sağlığının güçlü bağışıklık düzenli uykudan geçtiğine işaret eden Doç. Dr. Ahmet İnanır, uyarılarında şu konulara dikkati çekti:

"Unutmayın ki düzenli ve kaliteli uyku hastalıklara yakalanma oranını düşürür. Oruçlu iken almanız gereken veya takviye iskelet sisteminizi güçlendirecek D vitamini ,C vitamini gibi takviyelerini iftar sonrası muhakkak kullanmaya devam edin.İftarda uzun süren açlığa bağlı kapasitenizin üstünde yemek yemeyin, sahurunuzu kahvaltı gibi yapın kemiklerini güçlendiren besinleri tüketin.Kalsiyum, protein, D vitamini ,C vitamini içerikli besinlere sofranızda mutlaka yer açın.Ayrıca yumurta, baklagiller, süt ürünlerini düzenli olarak tüketin... Karbonhidrat ve yağ tüketimini mümkün oldukça azaltın".