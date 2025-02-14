Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "2008’deki düzenleme ile birlikte, ölüm aylığı alan kız çocuklarının 18-25 yaşından sonra aylığı kesilecek" iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Ölüm aylığı alan kız çocuklarının 18-25 yaşından sonra aylığının kesileceği iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, "Ölüm aylığı alan kız çocukları ile ilgili koşullar, gerek 2008 öncesi gerekse 2008 sonrası düzenlemelerde benzer niteliktedir. Ölüm aylığı alan kız çocuklarının, yaş şartını doldurması ile aylıklarının kesileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 2008 sonrası mevzuatta (5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi) ölüm aylığı alan kız çocuklarının aylıkları; evlenmesi, çalışmaya başlaması, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık alması hâllerinde kesilmektedir. Kız çocukları için aylık bağlanmasında veya kesilmesinde öğrencilik niteliği veya yaş şartı bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.