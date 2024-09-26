2024 Paris Yaz Olimpiyatlarında Türkiye'yi başarıyla temsil ederek güreş dalında bronz madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu ve boks dalında bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman, Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün yüksek lisans programına kayıt yaptırarak şampiyonların tercihi geleneğini sürdürdüler.



Bayburt Üniversitesi, dünya çapında başarılar elde eden sporcuları akademik camiaya kazandırmaya devam ediyor. Daha önce Busenaz Sürmeneli ve Deniz Dağdelen gibi şampiyon sporcuların katılımıyla adından söz ettiren Bayburt Üniversitesi, bu yeni kayıtlarla birlikte spor ekolü olma ve spor eğitiminde markalaşma yolundaki başarısını bir kez daha kanıtladı.





Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, olimpiyat madalyalı sporcuların Bayburt Üniversitesini tercih etmelerinin gurur verici olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Şampiyonların Tercihi, Şampiyonların Üniversitesi olarak anılmak bizim için büyük bir onur. Bayburt Üniversitesi olarak, akademik başarı ile sporun gücünü bir araya getirerek öğrencilerimize en iyi olanakları sunmayı hedefliyoruz. Buse Tosun Çavuşoğlu ve Esra Yıldız Kahraman’ın üniversitemizi tercih etmesi, spor eğitiminde markalaşma yolunda attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.”



Bayburt Üniversitesinin spor eğitimindeki bu yükselen grafiği, Türkiye’nin gelecekteki olimpiyat ve dünya şampiyonlarına akademik ve sportif anlamda destek vermeye devam edeceğinin en güçlü göstergesi olarak görülüyor.