İletişim Başkanlığı'nca New York’ta "Stratcom Public Forum" adıyla düzenlediği Stratejik İletişim Zirvesi'nin ilk uluslararası etkinlikte, küresel belirsizlikler karşısında stratejik iletişimin rolü kapsamlı şekilde masaya yatırıldı.ANKARA (İGFA) - New York Yale Club’ta, "Küresel Belirsizlik Çağında Stratejik İletişim" temasıyla düzenlenen panelde uzman ve akademisyenler, stratejik iletişimdeki güncel sorunları, kriz yönetimi yaklaşımlarını ve deneyimlerini örneklerle tartıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişim Başkanı Melissa Fleming, video yoluyla yaptığı açılış konuşmasında, BM olarak daha sağlıklı bir gezegende daha barışçıl, sürdürülebilir ve insancıl toplumlar için mücadele ettiklerini söyledi.

İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Fleming, ancak bazı güçlerin kendi çıkarları için dünyayı şekillendirmeye çalıştığını belirterek, "Ne yazık ki bu güçler emrindeki araçlarla nefret söylemi, yanlış bilgilendirme, anlamlı tartışmaları kasıtlı olarak rayından çıkarma, toplulukları kutuplaştırma gibi engeller çıkarıyor ve dünya çapında kurumlara olan güveni aşındırabiliyor." dedi.

Daha sonra SETA Washington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat’ın moderatörlüğünde “Krizlerle Mücadelede Uluslararası İşbirliği ve İletişim” başlıklı zirvenin ilk oturumuna geçildi. Panelde ilk sözü alan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Çağrı Erhan, Gazze’de devam eden soykırım, Suriye’deki mülteci krizi, küresel ısınma, salgın ve depremlere işaret ederek, “21. yüzyılda insanlık tarihinin görmediği felaketlerle karşı karşıya olduğumuz bir zamanda bu paneli yapıyoruz." diye konuştu. Erhan, konuşmasında Türkiye’nin salgın ve deprem felaketlerindeki kriz yönetimi çalışmalarından bahsederek, Türkiye'nin oluşturduğu kurumsal yapılarla bu tecrübesini başarılı bir şekilde sadece ülke içinde değil 100’den fazla dış ülkeye de aktardığını belirtti.

Florida Üniversitesi'nden Prof. Linjuan Rita Men, Kovid-19 salgınını örnek vererek, kriz zamanlarında devletlerin ve uluslararası kuruluşların aynı hedef doğrultusunda ortak bir zeminde buluşması gerektiğine vurgu yaptı. Stratejik Çalışmalar Enstitüsünden James P. Farwell, uluslararası ilişkiler bağlamında kriz yönetimiyle başa çıkmada yapılması gereken en önemli şeyin gerçekleri araştırarak ve söyleyerek güveni tesis etmek olduğunun altını çizdi.

BM Küresel İletişim Dış Erişim Direktörü Maher Nasser, küresel belirsizliklerin olduğu bir çağda krizlere ilkeli bir tutum ve iletişimle yaklaşımın taraflar arasında güven oluşturduğunu belirtirken, ancak öte yanda sosyal medyadaki dezenformasyonların ise bunu zorlaştırdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Doç. Dr. Oğuz Güner moderatörlüğündeki "Küresel Barışın İnşasında Stratejik İletişimin Rolü" adlı panelin ikinci kısmında, küresel belirsizlik çağında stratejik iletişimin küresel barışa katkısı tartışıldı.