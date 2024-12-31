New Jersey'deki Belleplain Eyalet Ormanı'nda bir buzdolabında bir kadın cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın için Eyalet Polisi çağrıda bulunurken olay yerinde bulunan dövme ve eşyaların, önemli ipuçları taşıdığı ifade edildi.abdpost.com / ABD (İGFA) - New Jersey Eyalet Polisi, Belleplain Eyalet Ormanı'nda 22 Aralık'ta bir buzdolabında bulunan kadının kimliğini tespit etmek için kamuoyunun yardımına başvurdu.

ABDPost'un edindiği bilgilere göre kadının cesedi, Cape May County'nin Dennis Township bölgesinde bulundu. Polis, ölümün koşullarını ve kadının kimliğini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.

ABDPost.Com'un haberine göre Kafkas ya da Hispanik kökenli olduğu tahmin edilen ve yaklaşık 1,55 metre boyunda olduğunu düşünülen kadının vücudunda dikkat çekici iki dövme bulunduğu kaydedildi. Prototipleri de çıkarılan dövmelerin sağ omuz bıçağında bir "koi balığı" ve sol kaburgasında, göğsünden kalçasına kadar uzanan bir "gül dövmesi" olduğu belirtildi.

Olay yerinde ayrıca bir yoga matı ve bir kolye de bulunduğu kaydedilirken bu eşya ve dövmelerin, kadının kimliğinin belirlenmesinde yardımcı olabileceği ifade edildi. New Jersey Eyalet Polisi, bu dövmelerin ve eşyaların görüntülerini de paylaştı