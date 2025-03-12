Muğla'da Milas Belediyesi tarafından ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapıldı.

MUĞLA (İGFA) - Vatandaşların sağlığını önemseyen ve ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önceden belirlenmesinin yanı sıra mevcut sağlık problemlerinin de saptanması amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Milas Belediyesi, ilçe merkezinde yaptığı halk taraması ile vatandaşların kan şekeri ve tansiyon ölçümünü yaptı.

Milas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlü personeli tarafından yapılan ölçümlerin ardından değerleri normal değerlerden farklılık gösteren vatandaşlara bilgilendirme yapılarak ilgili kurumlara yönlendirildi.

Halk taramasının belirli periyotlarla devam edeceği belirtilirken, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Milas Belediyesi’ne teşekkür etti.

TÜM VATANDAŞLARIMIZA SAĞLIKLI BİR HAYAT TEMENNİ EDİYORUM…

Vatandaşların sağlığına önem verdiklerini belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “Belediye ekiplerimiz ilçemiz genelinde vatandaşlarımızın kan şekeri ve tansiyon ölçümünü yaparak önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sonucunda değerleri normal değerlerden farklılık gösteren vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı. Ekiplerimize yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir hayat temenni ediyorum” dedi.