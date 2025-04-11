Bursa'da Mudanya Belediye Zabıtası, yönetici ve meclis üyeleri ile birlikte sahildeki işgal ve seyyar satıcı denetimine çıktı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın da hazır bulunduğu denetimlerde, güvenli ve düzenli yaşam alanları için gerekli uyarılar yapıldı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan yaz sezonu öncesinde Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın da katılımıyla İsmet İnönü Bulvarı'nda denetime çıktı.

Sahil bölgesindeki işgaller ve seyyar satıcılara yönelik denetimleri sıklaştıran ekiplerin denetimine, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Keçici'nin yanı sıra Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, Mudanya Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan ve meclis üyeleri de eşlik etti.

Yaya ve bisiklet yollarında işgallere izin verilmeyeceği vurgulanırken, ekipler esnaf ve satıcılara gerekli uyarıları yaptı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sahilin herkes için güvenli, düzenli ve keyifli bir yaşam alanı olması hedefiyle çalışmaların aralıksız olarak süreceğini bildirdi.