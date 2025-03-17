Bursa Gemlik Belediyesi Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minikler, yine belediyeye ait Kurşunlu Bayram Demir Yaşlı Konukevi'ndeki büyüklerini ziyaret etti. 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası kapsamında gerçekleşen etkinlikte, nesiller buluştu ve anlamlı anlar yaşandı.BURSA (İGFA) - Minikler, ziyaret sırasında büyüklerine hediyeler ve atıştırmalıklar takdim ederken, Yaşlı Konukevi sakinleri de minik misafirlerini mutlulukla karşıladı. Büyüklerin hayat tecrübelerini dinleyen çocuklar, onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren projelere önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Büyüklerimiz bizim en kıymetli değerlerimiz. Onların tecrübeleri, bizler için yol gösterici ve ilham verici. Miniklerimizin büyüklerimizle bir araya gelerek sevgi, saygı ve paylaşımı öğrenmesi bizim için çok kıymetli. Bu tür etkinlikleri sürdürecek, her yaştan hemşehrimizi bir araya getirmeye devam edeceğiz."

