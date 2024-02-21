Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen en büyük proje olan Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 sabah saatlerinde başarıyla gerçekleştirdi.

Milli Muharip Uçak, Bayburt’un Kurtuluş günü olan 21 Şubat’ta Gökyüzüyle buluştu.

Yurt içinde ise art arda gelen başarılı adımlar, hem ülke insanını gururlandırıyor hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de ülke savunmasına güç katıyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, pistten teker kesti.

Milli savaş uçağı, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek Türk semaları ile buluştu.