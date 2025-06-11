Mardin Midyat Belediyesi, Bağlar Mahallesi’nde 7 bin metrekarelik alanda park ve sosyal tesis projesi başlatıyor. Proje, her yaş grubuna hitap eden donatılarla mahalleye yeni bir yaşam alanı kazandıracak.MARDİN (İGFA) - Mardin’in kültürel zenginlikleriyle bilinen Midyat ilçesi, sosyal yaşamı güçlendirecek yeni bir projeye ev sahipliği yapıyor. Midyat Belediyesi’nin Bağlar Mahallesi’nde hayata geçireceği park ve sosyal tesis projesi için çalışmalara başlandı. Belediye Başkanı Veysi Şahin, Bağlar Mahallesi Muhtarı Edip Doğan ve Fen İşleri Müdürü Veysel Tunç ile birlikte proje alanında incelemelerde bulundu.

7 bin metrekarelik alanda inşa edilecek projede çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, fitness alanları, kamelyalar, dinlenme noktaları, yeşil peyzaj düzenlemeleri ve sosyal etkinlik mekanları yer alacak. Tesis, mahalle sakinlerinin sosyal etkileşimini artırmayı ve huzurlu bir ortam sunmayı hedefliyor.

“MAHALLEMİZE DEĞER KATACAK”

Başkan Şahin, “Bağlar Mahallesi’nde bu projeyle çocuklarımız için güvenli bir oyun alanı, yetişkinler için ise sosyal bir buluşma noktası oluşturuyoruz. Bu tesis, Midyat’ımıza ve mahallemize önemli bir değer katacak” dedi.

İnşaat çalışmalarının başladığı proje, tamamlandığında Bağlar Mahallesi’ni daha yeşil ve yaşanabilir bir bölgeye dönüştürecek. Sosyal bağları güçlendirecek bu adım, yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.