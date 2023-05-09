Bayburt Merkezde girilmedik esnaf,gidilmek ev ve İstişare toplantılarıyla seçim çalışmalarına devam ediyor.

Milleyetçi Hareket Partisi Bayburt Milletvekili adayı Bekir Kasap yemekli istişare toplantısında Hemşerilerimize seslenerek,Değerli Dava arkadaşlarım her birimiz vir kişi değil en az on kişinin tercihini üç hilalden yana kullanmasını sağlayabilirsiniz.

Bir Oy Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bir Oy Sayın Devlet Bahçeliye diyerek Ülkemizin yarınlarına ilaç olacağız.

Değerli Dava arkadaşlarım birileri kandile selam çakıversin,birileri yarınlar için hesap yapıp dursun,birileri bizleri görmezden gelip dursun, biz diyoruz ki 14 Mayıs Akşamı Tüm Dünya bizlere selam durup Milliyetçi Hareket Partisin lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ,Cumhur ittifakının tarihi zaferine tanıklık edecektir.

Sizin Vekiliniz,Sizin Kardeşiniz Bekir Kasapı Türkiye Büyük Millet Meclisine göndereceğinizden eminim dedi.

İstişare toplantısına Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Milliyetçi Hareket Partisi myk Üyesi İdris Aydın,Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İsmail Durmuş, Milliyetçi Hareket Partisi İl Kadın kolları üyeleri ve hemşerilerimiz katıldı.

Milleyetçi Hareket Partisi Bayburt Milletvekili adayı Bekir Kasap 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde tüm Bayburtlu Hemşerilerimize ulaşmak için İl,İlçe ve Köylerimizin tamamına ulaşmaya çalıştık.Sıkmadık el bırakmamaya çalıştık.Esnafımızı,Memurumuzu işçilerimizi mekanlarında ziyaret ederek Cumhur ittifakına oy istedik.İnşallah Hemşerilerimize 14 Mayısta yapılacak seçimin ne kadar önemli olduğunu anlatabilmişizdir.

Dış mihrakların değdi gibi ,Türkiyede yapılacak seçim şu an Dünyadaki en önemli seçimdir.Çünkü bu seçim sonrası Dünyada bir ittifaklar değişecek.Batı bunun farkında,Benim Milletimde bunun farkındadır dedi.