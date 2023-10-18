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Uzun yıllar merkez ilçe başkanlığı görevini yürüttükten sonra geçtiğimiz ay içerisinde yapılan kongrede görevini bırakan Muharrem Baykal, bugün tek listeli kongrede MHP’nin yeni il başkanı oldu.

Çoruh Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu yaptı. Kongrede Milletvekili Osmanoğlu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve MHP MYK Üyesi İdris Aydın birer konuşma yaptı. MHP Bayburt İl Başkanlığını uzun yıllardır sürdüren ve yeniden aday olmayan Bekir Kasap ise yaptığı konuşmada, görev yaptığı sürede kendisine omuz veren ülküdaşlarına teşekkür etti.

Tek liste halinde gerçekleşen kongrede MHP Bayburt İl Başkanlığına seçilen Muharrem Baykal’ın yönetiminde şu isimler yer aldı: Feyruz Yıldırım, İslam Yılmaz, Necmi Gör, Selami Hacıarifoğlu, Bilal Yıldızoğlu, Öner Atılgan, Kürşat Aktürk, Onur Abbasoğlu, Ensar Kantaroğlu, Suat Dursun, Muharrem Dedeoğlu, Emre Boyacı, Selami Celt, Ziyafettin Kacır, Lütfü Uğurlu, Münür Altun, Selim Çoban, Fatih Canpolat, Sefa Kahraman, Turan Bozat, Selahattin Güler, Adem Kaya, Hüseyin Çeker, İsmail Artar. İl Disiplin Kurulu ise Bayram Fidan, Halit Ölmez, Faruk Yazıcıoğlu, Metin Tali, Turgut Kasap, Süleyman Tosun, Necdet Türk’ten oluştur. Muharrem Baykal ve Bekir Kasap kongrede üst kurul delegeleri olarak seçildi.

Muharrem Baykal, yaptığı konuşmada delegelere teşekkür etti. MHP olarak bir bütün olduklarını ve Bayburt’ta her zaman iddialı bir konumda bulunduklarını ifade ederek, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde MHP’nin başarısı için canla başla çalışacaklarını ifade ederek, Bayburt’un MHP’li belediye kazanımlarının devam edeceğini belirtti.

Kongreye MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, MHP MYK Üyeleri İdris Aydın, Necmi Yıldırım, Adem Yurdakul, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, MHP Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan, Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin, çevre illerin MHP İl ve İlçe Başkanları ve delegeler katıldı.