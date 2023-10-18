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Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli’nin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Pekmezci, Milletvekili Osmanağaoğlu ve beraberindeki heyeti Bayburt ve Bayburt Belediyesi’nde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Bayburt’un tarihi, kültürü ve Türk Dünyası’ndaki konumu hakkında kısaca bilgi verdi.

Milletvekili Osmanağaoğlu ise Tarih ve Kültür Şehri, Dede Korkut diyarı Bayburt’ta bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. Başkan Pekmezci’ye çalışmalarında başarı temennisinde bulunan Osmanağaoğlu MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin kendisine ve Bayburt halkına selamlarını iletti.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Pekmezci, Milletvekili Osmanağaoğlu ve misafirlerine ziyaret anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona eren ziyarette Milletvekili Osmanağaoğlu’na MYK Üyeleri İdris Aydın ve Necmi Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Gümüşhane İl Başkanı Mete Kaya, Rize İl Başkanı İhsan Alkan, Muş İl Başkanı Osman Yüce, Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Bayburt Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan, Aydıntepe İlçe Başkanı Eyüp Kardeş, Demirözü İlçe Başkanı Gökhan Okatar, Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir, Palandöken İlçe Başkanı Abdullah Karaoğlu, Gümüşhane Merkez İlçe Başkanı Nuh Alparslan Durdu, Rize Merkez İlçe Başkanı Seçkin Memişoğlu, Muş Merkez İlçe Başkanı Mehmet Salih Söylemez, Türk Hukuk Enstitüsü Sivas İl Başkanı Av. Kaan Dülger, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Yunus Emre Zengin, Gökçedere Belde Başkanı Şinasi Akbulut, Arpalı Belde Başkanı Galip Karahan, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, İl, İlçe, Ocak, Kadın Kolları ve Belde Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.