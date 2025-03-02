AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Mardin'in sağlık sorunlarına çözüm olacak 47 doktorun atamasının yapıldığını açıkladı.MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, önümüzdeki dönemde Mardin’e toplamda 47 doktorun atamasının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Milletvekili Kılıç, son dönemlerde Mardin’de yapılan fiziki yatırımların daha verimli olması adına personellerle birlikte branşlarına göre doktor sayılarını da artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın geçmiş dönemlerde ciddi anlamda personel ve doktor atamasında bulunduğuna dikkati çeken Kılıç, yapılan çalışmalar kapsamında 23 uzman tabip ve 23 pratisyen tabip olmak üzere toplamda 47 tabibin atanacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın farklı illere sevkini önlemek hem de fiziki anlamda Mardin’i daha ciddi yatırımlara kavuşturmak amacıyla çalışmalarımız devam edecektir. Sağlık alanında Mardin’e vermiş oldukları önemli katkılarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.