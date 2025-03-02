Mardin'in Midyat ilçesinde, Ramazan ayının manevi atmosferi, Midyat Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar sofrasında coşkuyla yaşandı. MARDİN (İGFA) - Ramazanın ilk iftarında binlerce vatandaş aynı sofrayı paylaşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Midyat Belediyesi'nin kurduğu dev iftar sofrasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftara, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesinde Kaymakam Özdemir, Başkan Şahin ve Başkan Yarış, masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti, Ramazanlarını tebrik etti ve çocuklara hediyeler dağıttı.

Ezanın okunmasıyla birlikte binlerce el semaya açılarak dualar edildi ve oruçlar açıldı. İftar menüsünde yöresel lezzetlerin yanı sıra geleneksel Ramazan yemekleri de yer aldı. İftarın ardından bir konuşma yapan Kaymakam Özdemir, Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, "Bu mübarek ayda bir araya gelerek dayanışma ve yardımlaşma duygularımızı pekiştiriyoruz. Midyat'ta yaşayan tüm vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum." dedi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ise, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, "Bu mübarek ayda hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmanın, birlikte dua etmenin huzurunu yaşadık. Soframızı paylaşan, gönlünü açan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, Midyat Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımların ulaştırılacağını da sözlerine ekledi.

AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış da, "Rahmet ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek ayda, geleneksel iftar soframızda hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birliğimiz ve huzurumuz daim olsun." şeklinde konuştu.

Midyat Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarının yanı sıra çeşitli kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyecek. Teravih namazı sonrası vatandaşlara şerbet ve tatlı ikramı yapılacak, çocuklar için Ramazan eğlenceleri düzenlenecek ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılacak. Ayrıca, Ramazan ayı boyunca çeşitli camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve sohbetler gerçekleştirilecek.

Midyat Belediyesi'nin geleneksel iftar sofrası, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatırken, ilçede birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını da güçlendirdi. Midyat'ta Ramazan coşkusu, ay boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.