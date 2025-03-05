Manisa Büyükşehir Belediyesi, 3 Mart Dünya İşitme ve Kulak Test Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla huzurevi sakinlerine işitme testi hizmeti sundu. Büyükşehir Belediyesi, özel huzurevi sakinlerini de kapsayan bu çalışmayla büyüklerimizin duyma yetisini koruyabilmesi ve olası işitme kayıplarının erken teşhis edilebilmesini amaçladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 3 Mart Dünya İşitme ve Kulak Test Günü dolayısıyla işitme sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi sakinlerine işitme testi yapıldı. Yapılan işitme testlerinin sonuçlarının bir gün içinde teslim edileceği belirtilirken Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu hizmetin yalnızca belediyeye bağlı huzurevleriyle sınırlı kalmayacağını, özel huzurevlerinde yaşayan vatandaşlara da aynı hizmetin sunulacağını kaydetti.

“Büyüklerimizin sağlığını önemsiyoruz”

Etkinliğe katılan Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın, büyüklerimizin sağlığının her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, “İşitme sağlığı, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir konu. Yaş almış büyüklerimizin duyma yetisini koruyabilmesi ve olası işitme kayıplarının erken teşhis edilebilmesi adına bu çalışmayı gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık alanındaki hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin yaş almış vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak adına sürdürdüğü çalışmaların ilerleyen süreçte de devam edeceği belirtildi.