Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Muradiye Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında, çölyak hastası olduğunu belirten bir vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı.MANİSA( İGFA) - Manisa'da Başkan Zeyrek’e glütensiz gıda kolisi yardımının kendisine de yapılmasını isteyen çölyak hastası Gülizar Yenilmez’in bu talebi hemen değerlendirerek ertesi gün hem Yenilmez’e hem de kendisi gibi çölyak hastası olan kardeşi Ahmet Kırnavoğlu’na glütensiz gıda kolisi ulaştırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çölyak ve fenilketonüri hastalarına yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, glütensiz ve düşük proteinli gıda kolileri hazırlanarak iki ayda bir ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu özel gıda kolilerinin temini ise çocukları çölyak hastalığına sahip annelerin kurduğu Mutlu Beslen Kadın Kooperatifi’nden sağlanıyor.

Gülizar Yenilmez, Büyükşehir Belediyesi’nin Muradiye Mahallesi’nde düzenlediği iftar programında, çölyak hastası olduğunu belirterek Başkan Ferdi Zeyrek’ten kendisine de glütensiz gıda kolisi desteğinde bulunulmasını istedi. Başkan Zeyrek, bu talebi hemen değerlendirerek ertesi gün Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleriyle hem Yenilmez’e hem de onun gibi çölyak hastası olan kardeşi Ahmet Kırnavoğlu’na glütensiz gıda kolisi ulaştırdı.

“BU KADAR HIZLI BİR DÖNÜŞ BEKLEMİYORDUM”

Yenilmez, çölyak hastalığıyla 6 yıldır mücadele ettiğini belirterek, Muradiye’deki iftar yemeğinde Başkan Zeyrek’e talebini ilettiğini, bu kadar hızlı bir dönüş beklemediğini ifade etti. Yenilmez, “Ferdi Bey, bu yıl glütensiz kolilerin iki ayda bir verileceğini duyurdu. Muradiye’de iftar yemeği vardı, yanına gidip kendisine yazılı olarak talebimi ilettim. Yazıyı okudu, konuştuk, kolinin iletileceğini söyledi, ama hemen döneceğini düşünmemiştim. Birkaç gün geçsin, gelmezse Belediye’ye öyle giderim diyordum. Ama ertesi gün koli gönderilmesi mucize gibi oldu” dedi.

“AKŞAM TALEBİMİ İLETTİM, ERTESİ GÜN KOLİ GÖNDERİLDİ”

Başkan Zeyrek’in bu konudaki hassasiyetinden mutlu olduğunu söyleyen Yenilmez, “Fark etmemişim, yeni koli dağıtımı başlamış. Makarna ve un uzun zamandır almamıştım, bu destek benim için çok iyi oldu. Glütensiz ürünlere ulaşmak kolay değil. Halin vaktin iyiyse alabiliyorsun ama öbür türlü çok zor. Böyle imkanlar size ulaştığı sürece çok iyi oluyor. Ferdi Bey bu konuda çok hassas. Akşam talebimi ilettim, ertesi gün koli gönderildi. Üstelik kardeşim de çölyak hastası, ona da koli göndermişler. İki koli göndermeleri de çok ince bir düşünce. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha fazla glütensiz destekler sağlanır. Bu desteği bilmeyen, ulaşamayan çölyaklı vatandaşlarımız varsa Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat edebilirler. İnternet üzerinden de başvuru yapabilirler” diyerek belediyenin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"ÇÖLYAK HASTALARININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, çölyak hastalarının yaşadığı zorlukların farkında olduklarını vurgulayarak, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde yaklaşıyoruz. Çölyak hastası vatandaşlarımızın glütensiz gıda ürünlerine ulaşmasının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle glütensiz gıda kolisi desteğimizi daha düzenli hale getirerek iki ayda bir vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Vatandaşlarımızın sağlıklarını korumalarına ve yaşamlarını kolaylaştırmalarına katkı sağlamak bizim önceliğimiz. Gıda kolilerinin teminini ise çocukları çölyak hastalığına sahip annelerin kurduğu Mutlu Beslen Kadın Kooperatifi’nden sağlıyoruz. Bu desteğin daha fazla kişiye ulaşması için belediyemize başvuruda bulunabilirsiniz. Çölyak hastalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

ÇÖLYAK VE FENİLKETONÜRİ HASTALIKLARI HAKKINDA

Çölyak; ince bağırsağın, bir protein çeşidi olan glütene karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerji ve hassasiyetiyle ortaya çıkan bir hastalık olarak biliniyor. Hastalar; buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahılları içeren yiyecekler tüketemiyor. Çölyaklı hastaların sürekli olarak glüten içermeyen gıdalarla beslenmesi gerekiyor. Fenilketonüri ise kalıtımsal bir metabolik hastalık olup erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor. Tedavi sürecinde, fenilalanin içeren yiyeceklerin sınırlandırıldığı özel bir diyet uygulanıyor. Bu diyetin, bireylerin sağlıklı gelişimi için yaşamın ilk günlerinden itibaren düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor.