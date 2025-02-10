Malezya'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora beratı takdim edildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a ulaştı.

Malezya'da Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora beratı takdim edildi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1888851792118657393

Malaya Üniversitesi'ndeki takdim sonrasında teşekkür konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Malezya'nın birbirinin dostu olduğunu ifade ederek, ortaklıklarını 2022 yılında kapsamlı stratejik düzeye çıkardıklarını söyledi.

5 yıl aradan sonra dost ve kardeş ülke Malezya'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendimizi evimizde, kardeşler arasında hisesediyoruz. Asya'nın iki yakasında yer alan Malezya ve Türkiye dost, kardeş ve ortaktır. Bir dönem ülkemize hakim olan dönemde çok sayıda öğrencimiz Türkiye'de akademik kariyer yaptı. Bugün Türkiye olarak 190'ı aşkın ülkeye yükseköğrenim imkanı sunuyoruz. Üniversiteler toplumun kalkınması için güçlü bir fonksiyona sahiptir. Aydınlık yarınlara zemin oluşturmaktadır. Malezya'nın iyi yetişmiş insan kaynağıyla gelecekte iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Fahri foktora ünvanı dolayısıyla tüm üniversite yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.