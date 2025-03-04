Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında örnek çalışmalara imza atan Bağımlılık Danışmanı ve Narkotik Uzmanı Zafer Ercan, Ramazan ayının madde bağımlılığından kurtulmak isteyen bireyler için şans olduğunu vurguladı.BURSA (İGFA) - Bağımlılıkla mücadelede psikolojik ve manevi unsurların öneminin büyüklüğüne işaret eden Zafer Ercan, Ramazan orucunda olduğu gibi, madde bağımlılığından kurtulmak isteyen bireylerin de bu manevi gücü keşfedip arkalarına almaları gerektiğine ve böylece öz disiplinlerini yeniden kazanabileceklerine dikkat çekti.

Orucun en büyük öğretisinin iradeyi güçlendirmesi ve nefsin arzularına karşı koyma gücü vermesi olduğunu belirten Ercan, madde bağımlıları da benzer bir mücadele içinde olduğunu, beyinleri maddeyi arzulasa da iradelerini kullanarak bu isteğe direnmek durumunda olduklarını kaydetti.

"Ramazan orucuyla elde edilen irade eğitimi, bağımlılıkla savaşan bireyler için önemli bir motivasyon kaynağı olabilir" diyen Zafer Ercan, "Oruç, bireyin kendi sınırlarını keşfetmesini ve nefsine karşı koyma gücünü fark etmesini sağlar. Açlık ve susuzluk gibi temel ihtiyaçların ertelenebilmesi, insana bağımlılıklarından kurtulma konusunda da umut verir. Oruç tutarken kişi sadece bedensel olarak değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal olarak da bir arınma sürecine girer. Bu dönemde birey, geçmişte yaptığı hataları sorgular, kendini yeniden keşfeder ve hayatında olumlu değişiklikler yapmaya yönelir ve karar verir. Bu ilk adım denilen bir andır ve çok önemlidir. Madde bağımlılığından kurtulmak isteyen bireyler için de bu tür bir içsel muhasebe süreci gereklidir. Ramazan orucu, bireye bu fırsatı sunar ve bağımlılıkla mücadelede içsel motivasyonu artırır" diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadelede destek sistemlerinin büyük önem taşıdığını ifade eden Bağımlılık Danışmanı ve Narkotik Uzmanı Zafer Ercan, insanların Ramazan ayında insanlar topluluk halinde ibadet ettiğini ve iftar sofralarında bir araya gelip manevi olarak birbirlerine destek olduklarını söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede inancın güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Ercan, "Bu yüzden madde bağımlılığından kurtulmak isteyen bireyler için Ramazan orucu bir ilham kaynağı olarak görülebilir" dedi.