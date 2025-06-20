TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika Temsilciler Meclisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, NATO PA’nın, 70 yıl önceki kuruluşundan bu yana demokrasi ve özgürlük değerlerinin yanı sıra egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini savunduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Parlamento Başkanları Zirvesi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Müttefiklerin Gazze'deki soykırım kampanyasına verdikleri cılız tepki, NATO'nun bölgedeki ortakları nezdindeki güvenilirliğine zarar vermektedir. Ayrıca Batı'nın çifte standartla hareket ettiği algısını da güçlendirmektedir.” dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, parlamenter diplomasi alanındaki çabaları da iki katına artırmak gerektiğini söyledi. Bir grup ulusal parlamentonun 18 Nisan'da İstanbul'da “Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu”nu kurduğunu dile getiren Kurtulmuş, “İki devletli çözümü ve Filistin halkının meşru haklarını destekleyen parlamentoları girişimimize katılmaya davet ediyorum.” dedi.

İsrail’in, Filistin, Lübnan ve Suriye'nin ardından şimdi de uluslararası hukuku ihlal ederek İran'a saldırdığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“İsrail'in bölgedeki saldırıları sona ermeli, müzakereler ve diplomasi yeniden başlamalıdır. Mevcut uluslararası sistem bir yol ayrımında. Çok merkezli bir dünyaya doğru geçişe tanık oluyoruz. Adil ve kalıcı bir barış için etkin bir askeri caydırıcılığın yanı sıra değerlerimize ve ilkelerimize daha güçlü bir bağlılık gerekmektedir. Bu nedenle, savaşlar ve krizler İttifakımızın çevresini kuşatırken NATO, barış ve adalet perspektifini daha da güçlendirmelidir"

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla Brüksel’de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, zirveye katılan parlamento başkanlarıyla aile fotoğrafında yer aldı.