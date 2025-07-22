Konya'da Selçuklu Belediyesi sağlık alanında sürdürdüğü yatırım ve iş birliklerine bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda Aşağıpınarbaşı Mahallesi’ne kazandırılacak olan Hacer- Mustafa Fil Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü düzenlenen törenle gerçekleşti.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırseverler işbirliğiyle Selçuklu’ya yeni sağlık yatırımları kazandırılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Aşağıpınarbaşı Mahallesi’ne yapılacak olan yeni sağlık tesislerinin protokolü Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ile hayırsever Mustafa Fil’in oğlu Hakkı Fil tarafından imzalandı.

Selçuklu Belediyesi’nin imzalanan protokolle birlikte Aşağıpınarbaşı Mahallesi’nde arsasını temin ettiği alana hayırsever Mustafa Fil tarafından 4 hekimlik aile sağlığı merkezi kazandırılacak. Merkezde ayrıca bir aşılama ve bebek izlem odası, bir gebe izlem ve üreme sağlığı odası, bir acil müdahale odası ile ihtiyaç duyulan diğer alanlar yer alacak.

Aşağıpınarbaşı Mahallemize kazandırılacak olan aile sağlığı merkezini hayırsever desteğiyle kısa sürede tamamlayıp hizmete sunmayı planladıklarını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şehire yeni bir sağlık tesisini daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Selçuklumuzda İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte hangi mahallemizde ihtiyaç olursa aile sağlığı merkezlerinin sayısının çoğaltılması ve bu hizmetlerin de en nitelikli, en kaliteli şekilde sunulabilmesi için biz de Selçuklu Belediyesi olarak hayırseverlerimizle birlikte gerekli katkıları sunmak için her zaman çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Yine Numune Hastanesi'nin hemen yanında bulunan eski hemşire binasının şu anda güzel bir hizmeti GETAT merkezi olarak icra ettiklerini belirten Pekyatırmacı, "Aynı şekilde aile sağlığı merkezlerimizle birlikte biz de yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak anlamında biz de bu destekleri sağlamış oluyoruz. Hayırseverimize teşekkür ediyorum. Özellikle Mustafa amcamız bu iş için çok emek sarf etti, çok uğraştı. Bugün bu noktaya gelmiş olmak bizim için olduğu kadar onun için de çok önemli. İlk Sağlık Müdürümüze ve heyetine de özellikle bu hayır hizmetlerinde bize destek oldukları, öncü oldukları için ayrıca teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz da, ne zaman sağlık yatırımı olsa bunun öncüsü olarak Selçuklu Belediyesi bize gerek yer tahsisi konusunda gerekse o binanın yapımını sırtlanarak bize çok büyük yardımları olduğunu söyledi.

Hayırsever Mustafa Fil’in oğlu Hakkı Fil ise yapılacak olan sağlık tesisinin hayırlı olmasını dileyerek, desteklerinden ötürü Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz ve emeği geçen herkese teşekkür etti.