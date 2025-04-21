Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün 100 milyon lira bedelle hizmete aldığı 24 aracın tanıtımı yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 100 milyon lira değerinde 24 yeni aracı hizmete aldı.

Tanıtım töreninde konuşan Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ’nin 42 bin kilometrekarelik alanda 31 ilçede 2,3 milyon nüfusa temiz su, kanalizasyon ve atıksu arıtma hizmetleri sunduğunu belirtti.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Altay, “En büyük gücümüz çalışanlarımız. İnsan kaynağımızı geliştirirken, makine parkımızı da her yıl yeniliyoruz. Hizmete aldığımız araçların çoğu Türk malı veya Türkiye’de üretilen markalardan oluşuyor” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ise Konya’nın dünyanın en büyük belediyecilik teşkilatlarından biri olduğunu ifade ederek, “Konya’yı yaşanabilir bir şehir haline getiren tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.