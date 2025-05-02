Kocaeli Çayırova Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin güvenliği ve ulaşım konforunu artırmak adına çalışmalarına aralıksız bir şekilde sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırovalı ilçe sakinlerinin konforu ve ulaşım kolaylığı için 7/24 esasıyla çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında düzenleme gerçekleştiriyor. Belirlenen program ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışma gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt yama ve kaldırım tamirat çalışması yapıyor.

ASFALT VE KALDIRIM TAMİRAT ÇALIŞMALARI

Yapılan planlama ve gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Şekerpınar Mahallesi ve Akse Mahallesi’ndeki muhtelif sokaklarda deforme olan yerlerde asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde de vatandaşların şikayetlerine konu olan, mevsim şartlarından dolayı deforme olan kaldırımlarda da gerekli düzenlemeleri yapıyor. Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam edeceği belirtildi.